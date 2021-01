En plus de son rôle protecteur pour les animaux et la végétation, l’arbre peut aussi être utilisé comme fourrage, notamment lors de pénuries estivales ou de sécheresses plus prononcées. Aller plus loin dans sa valorisation fourragère serait aussi possible. « Les agriculteurs l’observent, les ruminants sont attirés par les feuilles d’arbres et les mangent. Elles…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous