Le bois en Bretagne

La forêt bretonne couvre 400 000 ha soit 14 % du territoire breton (30 % au niveau régional). Elle est constituée à 74 % d’essences feuillues et 26 % de conifères. Elle est à 92 % privée et appartient à plus de 116 000 propriétaires privés, impliquant un morcellement des surfaces préjudiciable à une bonne gestion. A contrario, la forêt publique est gérée par l’ONF, acteur unique.

Elle produit chaque année 2,7 millions de m3 pour une récolte estimée à 1,1 million de m3. Selon l’IGN, la moitié du bois récolté est du bois d’œuvre de résineux. Le massif résineux aujourd’hui est à maturité et en cours d’exploitation, il a été planté dans les années d’après-guerre. Ce massif productif est le moteur de la filière bretonne et nécessite d’être pérennisé. Or, une érosion des surfaces s’observe sur les petites surfaces non soumises à obligation de reconstitution après coupe.

Selon l’interprofession Abibois, la forêt et son exploitation représentent plus de 400 emplois dans 230 entreprises reparties sur le territoire.