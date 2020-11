Hendrix Genetics optimise ses activités d’accouvage

L’évolution structurelle des marchés, qui se traduit par un transfert de plus en plus important de la vente de dindonneaux d’un jour vers celle d’œufs à couver, conduit Hendrix Genetics à réorganiser ses actvités d’accouvage en dinde.

« Après analyse des options nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il convient de réorganiser certaines opérations. Il s’agit d’investir pour garantir la performance de l’entreprise, se préparer aux futures attentes des clients et conserver nos atouts notamment d’un point de vue sanitaire », annonce le groupe dans un communiqué daté du 16 novembre. Pour cela, l’activité dinde va concentrer ses activités d’incubation et d’éclosion de dindonneaux en Maine et Loire et arrêter sa production d’animaux d’un jour au couvoir de Plouguenast (22) d’ici octobre 2021.

Pas d’impact pour les éleveurs

Sur les couvoirs du site de Plouguenast l’activité de stockage et de préparation d’œufs à couver export sera maintenue. La logistique liée à ALS qui est l’autre activité majeure du site se poursuit. De même, les équipes de techniciens, vétérinaires, les services qualité et planning de production resteront aussi sur place. « L’implantation de notre dispositif de production d’œuf à couver en Bretagne reste essentielle sur le long terme. Cette mesure n’aura aucun impact sur les activités élevage, que ce soit en ferme interne comme chez nos éleveurs. Elle permettra au contraire, une fois la rationalisation effectuée de dégager des moyens pour mieux investir sur ces activités. » Afin de mener cette réorganisation avec succès, Hendrix Genetics prévoit d’investir dans le couvoir de Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire) pour renforcer les performances produits, techniques, sanitaires et sa flexibilité. Au cours de l’année, des travaux importants seront réalisés pour assurer la continuité des livraisons ; le couvoir de la Bohardière va être réaménagé de façon à répondre à la saisonnalité des activités.