Limousine : Arrivée des fils de Caméos

Champion qualités maternelles à Moussours, Jurançon (Cameos x Tastevin), s’affiche comme le taureau à vache incontournable de cette saison. Avec un très bon potentiel de croissance, de type mixte, ses filles sont laitières et vêlent bien. L’Ivmat de Jurançon atteint 131. « JT (Caméos x Nimbus MN) avait été anticipé l’an dernier et ses 1ers produits sont intéressants », précise Antoine Caullery, d’Evolution. Les filles de ce taureau de type viande offrent de grandes largeurs de l’épaule au bas de cuisse en passant par un bassin très ouvert. Taureau à génisses, Jovien (Caméos x Ulys MN) produira des veaux très légers à la naissance grâce à un index FN qui ne cesse de progresser. Jaurel (Châtelain x Safara) produira des femelles de type mixte lourdes et laitières. « Pour les sans cornes, Nesono PP (Jensuis PP) est très demandé suite aux premières naissances, sa disponibilité en doses sexées femelle risque d’être tendue. Cette gamme est complétée par 2 fils de Jovial, Norseman P et Ogenda PP. »