Maestro, top price à la vente de Lanaud

Lors de la vente Grand cru organisée à Lanaud par Interlim génétique service, Maestro Espoir, né chez Gilbert Léonard (35) et proposé à la vente par l’Elevage Rolland (22), a obtenu le meilleur prix.

En juin dernier, la vente des taureaux de la 4e série de la campagne 2019/2020 s’était déroulée à 100 % sur Internet pour la première fois. En l’absence de concours national limousin cette année (reporté en 2021), l’équipe d’Interlim génétique service a continué à innover en proposant sa traditionnelle vente Grand cru simultanément sur Internet (une centaine de personnes étaient connectées) et physiquement (200 personnes dans le ring du pôle de Lanaud), le 23 septembre.

Divers outils digitaux en amont

« Les éleveurs qui ne pouvaient se rendre sur place avaient eu à leur disposition un dispositif digital complet afin de voir les animaux via des vidéos individuelles sur Youtube et Facebook, d’assister à un défilé commenté en direct sur Facebook (4 000 personnes touchées et 2 300 vues) et évidement de pouvoir participer à la vente en enchérissant à distance », détaillent les organisateurs. « Comme lors de la dernière vente de la station nationale de qualification, un catalogue interactif était disponible en ligne, bien en amont, recensant plus de 6 500 vues en quelques semaines. »

Sur les 19 lots proposés à la vente, le prix le plus élevé a été atteint par Maestro Espoir, né chez Gilbert Léonard (35), proposé à la vente par l’Élevage Rolland (22), et acheté par l’EARL du Bois de Corbie (27) pour 10 200 € alors que le prix moyen pour les mâles était de 7 800 €. Ce fils de Ibanez RJ (origines Friskie RR VS) se caractérise par de très bonnes largeurs, avec de bonnes épaisseurs musculaires et un bassin très ouvert. « Il offre une très bonne production de type mixte et est utilisé sur génisse (beaucoup de finesse d’os). »

Les étrangers bien présents

Du côté des femelles, le top price revient à Odile, née au Gaec Pimpin Frères (87) et achetée par l’élevage Hollow en Grande-Bretagne pour 6 500 € (moyenne à 4 493 €). Les acheteurs étrangers étaient très présents à la vente : 15 génisses et 1 taureau ont pris la direction de 6 pays différents (Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg et Portugal). La vente de la 1re série de la campagne 2020/21 aura lieu le mercredi 18 octobre pour les Espoirs et le jeudi 19 novembre pour les RJ (reproducteurs jeunes).