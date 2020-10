Du nouveau en taureaux Charolais

Dans la gamme 2020-21 de Charolais Univers, Magique (Devred x Russ) s’annonce déjà comme le leader. Il produit des animaux mixte-viande dotés d’un très gros potentiel de croissance. Taureau à vache, porteur homozygote du gène Mh Beef, il possède un index sevrage de 132 et un Ivmat de 129. Autre fils de Devred, Maory P (hétérozygote sans cornes), produit des animaux mixte-élevage. Il est porteur hétérozygote du Mh Beef. Né au Gaec du Bois Glé (22), Leluron (Bully x Tombapik) est un taureau à génisse, avec des filles fines et laitières. Manolo, fils d’Isis de type très élevage rejoint la gamme Super naissance. Cette année, la gamme Avenir propose 2 homozygotes sans cornes : Obispo PP et Oriflam PP. On y retrouve également 2 taureaux régionaux : Orage P né chez Thierry Guérin (35) et Oboiglet né au Gaec du Bois Glé. L’offre sexée femelle s’étoffe avec l’arrivée de Nuts, Mississipi, Nounours et Nemo PP, les 2 derniers étant également disponible en semence mâle, comme Magique.