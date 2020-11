Le herd-book charolais prend un tournant

« Le non-renouvellement des détenteurs de bovins au niveau national est multiplié par 2 depuis 3 ans et à un contexte économique déjà difficile se greffe une sécheresse forte », ont souligné les responsables du herd-book charolais (HBC) en assemblée générale fin octobre. Face à ce phénomène, le HBC résiste plutôt bien et affiche son dynamisme sur des dossiers tels que la digitalisation, les nouveaux services proposés aux adhérents, le déploiement d’E-Cow. « Nous misons sur les succès de la génétique (+1 % de conformation par an entre 2008 et 2015) et travaillons sur la diversité pour répondre aux besoins des différents marchés. » La conviction du HBC est de faire du Charolais un modèle durable, écoresponsable et facile à élever. « Nous travaillons aussi à la refonte du livre généalogique, enjeu clé pour la race », a précisé Sébastien Cluzel, le président.