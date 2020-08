Réduction des cotisations MSA

Suite à l’épidémie de Covid-19, les exploitants qui remplissent les conditions d’éligibilité (filière, fermeture administrative, baisse du chiffre d’affaires ou des recettes) peuvent choisir de bénéficier en 2020 soit d’une réduction forfaitaire de cotisations et contributions, soit de l’option dérogatoire pour l’assiette « nouvel installé » pour le calcul des cotisations.

Les exploitants peuvent bénéficier de la réduction forfaitaire égale à 2 400 € s’ils exercent leur activité principale dans certains secteurs directement impactés par la crise sanitaire liée au covid-19 (agro-tourisme, activités équestres, gestion de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, etc.) ou indirectement affectés (culture de plantes à boissons, culture de la vigne, horticulture, aquaculture, etc.) et qu’ils ont subi une perte importante de chiffre d’affaires ou de recettes.

Pour les professionnels dont l’activité a fait l’objet d’une fermeture administrative (et non volontaire), elle sera de 1 800 €. Le formulaire de demande est à disposition sur https://armorique.msa.fr/lfy et https://portesdebretagne.msa.fr/lfy . Il est à transmettre à la MSA d’ici le 15 septembre.