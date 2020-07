Moissons : le blé réduit à sa deuxième plus faible récolte depuis 2004

Le service statistique du ministère de l’Agriculture (Agreste) a annoncé le 7 juillet une moisson «en fort recul» pour les céréales à paille, notamment le blé tendre réduit à sa deuxième plus faible récolte depuis 2004. La production de blé tendre est estimée à 31,3 Mt, soit nettement moins par rapport à l’an dernier (-20,8%) et la moyenne quinquennale (-11,3%), d’après une note. Agreste souligne «de fortes hétérogénéités, en particulier entre les sols superficiels et les sols profonds». Le rendement s’affiche à 71,1 q/ha, identique à la moyenne 2015-19.