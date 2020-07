Les éleveurs Label Rouge Opale se veulent force de propositions

Avis de François Fournier, éleveur à Lamballe (250 truies, 105 ha, 3 UTH, Label rouge Opale)

Le cahier des charges commun aux différents labels va évoluer. L’Inao s’interroge actuellement sur la pertinence d’élever des mâles entiers en label. Nous, éleveurs Opale, sommes sensibles à la qualité gustative de nos produits qui doit être supérieure à celle du porc standard. Au-delà du risque d’odeurs sexuelles, nous craignons d’avoir une viande avec trop peu de gras intramusculaire, moins goûtée. L’aliment non OGM pourrait être imposé par l’Institut. Nous l’intégrons déjà dans notre cahier des charges. Nous demandons simplement que les mesures imposées n’impactent pas trop le coût de production et permettent de conserver l’accessibilité de nos viandes, à tous les consommateurs. Des mesures de ce type pourraient donc s’ajouter aux 182 jours d’âge minimal à l’abattage, à la génétique mâle NN ou à la surface minimale de 1 m2/porc, communes à tous les labels.

Chez Opale, nous faisons évoluer notre cahier des charges indépendamment du national. Nous nous interrogeons sur l’origine 100 % française des céréales. Quel serait le coût d’une telle mesure ? Nous avons déjà interdit l’huile de palme, les OGM et nous incorporons des graines de lin dans l’aliment d’engraissement pour garantir un taux minimal d’oméga 3 dans la viande.

L’incorporation d’antibiotique est interdite dans l’aliment, à tous les stades. Nous nous engagerons sans doute sur la lumière naturelle. Nous avons instauré une formation au bien-être animal dans le cahier des charges (manipulations..). Elle est dispensée à L’Ispaïa, à Plérin. Un audit est réalisé chez les éleveurs, avec des plans d’actions sur ce critère. Nous avons aussi une charte de développement durable. Tous les éleveurs, jusqu’à présent, s’engageaient à appliquer des mesures concernant l’environnement global de l’exploitation, de la fertilisation à l’entretien des ruisseaux, par exemple. Demain, certains critères, à définir, seront obligatoires, d’autres resteront optionnels. Nos 150 éleveurs veulent être moteurs de l’évolution de la filière, avec Socopa, Eureden et les autres groupements membres d’Opale.

Le label rouge Opale, une démarche dynamique et équitable

Le Label Rouge est le 1er signe de qualité reconnu par les consommateurs. Ce signe de qualité s’appuie sur un référentiel validé et promulgué par arrêté ministériel. Ce dernier garantit au minimum de 30 % de surface supplémentaire en engraissement pour plus de bien-être. Il définit aussi l’âge minimum de 182 jours à la vente pour une qualité gustative différenciante. Les éleveurs engagés dans le Label Rouge Opale ont fait le choix d’une alimentation non-OGM et sans huile de palme. Dans un souci de santé du consommateur, ils ont aussi décidé d’incorporer de la graine de lin extrudée. Outre le cahier des charges “élevage”, la démarche Opale est fondée sur l’engagement de l’ensemble des maillons de la filière : éleveurs, abatteur, transformateurs et distributeurs. Il garantit à chaque étape la traçabilité, la qualité de la viande et la sécurité des aliments. Cet engagement collectif a permis d’arriver à une plus juste rémunération des éleveurs (cf dessus). En choisissant la démarche Opale, les éleveurs s’engagent à faire la promotion de leurs produits auprès des clients. Le contact avec ces derniers donne du lien et de la crédibilité entre le producteur et les consommateurs. Ces rencontres viennent enrichir et nourrir les réflexions des éleveurs Opale menées sur leur cahier des charges (cf interview ci-dessous).