Karnott lance un nouveau capteur connecté dédié au comptage des balles et ballots

Le leader français du suivi de l’activité des machines agricoles en temps réel vient de mettre au point un nouveau capteur. Dédié au comptage des balles et ballots de paille ou de foin, il est connecté à l’application Karnott. Pour les pailleurs, les ETA, ou les agriculteurs qui mutualisent les presses pour effectuer le comptage, les bénéfices sont multiples. Automatisé, le comptage est à la fois plus rapide et plus fiable. Essentiel pour savoir quoi facturer à qui. Remontées dans l’application, les données peuvent également être analysées, comparées et partagées.

Un comptage simplifié

Le capteur est directement positionné sur la presse et vient enregistrer chaque ouverture de porte libérant ballots ou balles, rondes ou carrées. Le comptage est instantané et sans faille.

Un capteur intelligent

Bien plus qu’un compteur, le capteur développé par Karnott est connecté à son application desktop ou mobile. Et c’est bien là sa singularité. Les données recueillies sur presse, dès la formation des balles et ballots, deviennent intelligentes. Les comparaisons d’une année sur l’autre, d’une parcelle à l’autre ainsi que le partage ou la création de rapport s’effectuent en un clic.