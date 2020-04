Le Musée de Bretagne à la maison

Sur le site Internet du Musée de Bretagne et de l’Écomusée du Pays de Rennes, la Bretagne d’un passé plus ou moins lointain s’offre à nos yeux émerveillés.

À l’heure du confinement, le voyage et la visite peuvent se faire virtuels grâce à Internet et au travail de tri, de mise en valeur, de montage… réalisé par de nombreux passionnés de par le monde. Mais il n’est pas nécessaire d’aller très loin, même si le net n’a pas de limites terrestres. Via son écran d’ordinateur, on peut par exemple admirer les très belles collections proposées par le Musée de Bretagne (Les Champs Libres à Rennes) et l’Écomusée du Pays de Rennes en se rendant sur le site http://www.collections.musee-bretagne.fr.

Retrouver des expositions passées

Parmi ces collections en partage, il est possible de retrouver l’exposition sur les landes de Bretagne qui avait été installée en 2017-2018 à l’Écomusée. On y voit notamment un négatif sur verre d’un homme menant un attelage. « Dans les landes, des hommes étaient coupeurs de litière ou de lande. Ils travaillaient à la demande des fermiers sur des landiers qu’ils arpentaient en permanence », précise le commentaire. Cette photographie a été réalisée vers 1905 dans le Morbihan par Charles ou Paul Géniaux. Ces précurseurs de la photographie de reportage d’origine rennaise étaient récemment à l’honneur au musée des Champs libres dans l’exposition « Charles et Paul Géniaux – La photographie, un destin ».

On retrouve en ligne de nombreuses photographies de ces deux frères dont des scènes de la vie rurale bretonne, émouvants témoins du début du siècle dernier arrivés jusqu’à nous. « Gardien de vache » montre un petit garçon tenant l’animal à cornes avec une corde. En tapant « Animaux dans une cour de ferme », plusieurs photos de qualité apparaissent montrant des cochons. Comme le rappelle l’élément de contextualisation : « L’essor de la production porcine commence au milieu du XIXe siècle en Bretagne. Il est lié au développement de la culture de la pomme de terre. Ce tubercule a révolutionné l’élevage du porc, spécialement dans les régions à sols acides et donc à faible rendement céréalier comme la Bretagne. Les familles qui n’en élevaient qu’un peuvent désormais en nourrir plusieurs et préparer la soupe du cochon. »

Sources d’inspiration et de rêverie

Les visiteurs pourront aussi découvrir des « perles » dans la collection sur le bois. Dans les jouets buissonniers, on peut trouver de l’inspiration pour de futures créations champêtres : le moulinet à noisette est une sorte de yoyo et le cheval patou décore le crochet servant à attraper les noisettes dans les parties plus hautes de l’arbre. Deux autres belles pièces se dévoilent : le moulin à blé noir fabriqué en 1856 à Combourg entièrement en hêtre ou encore la marque à beurre en forme de cachet circulaire qui permettait de signer et décorer les mottes avec des motifs floraux.

Autre parcours thématique bien différent : « Jeunesse : l’âge du possible ». Dans la partie concernant l’apprentissage, le visiteur découvre les plumes patriotiques du début du XXe siècle rappelant que l’école est aussi « un haut lieu d’affirmation des idées républicaines et entend développer le patriotisme français » ou la Croix au mérite, ancêtre des « bons points ». Outre les parcours thématiques, les internautes peuvent se balader dans le portail au gré de leurs envies. Entrer le nom de sa commune ou d’une ville proche permet par exemple d’intéressantes découvertes locales…