Venti-LIS agri pour bien refroidir les grains stockés et préserver leur qualité

Le nouvel outil Venti-LIS agri aide les agriculteurs à choisir le ventilateur de refroidissement adapté à leur installation de stockage. Dans le cas d’équipements déjà en place, Venti-LIS agri permet de vérifier la cohérence des matériels et propose des voies d’amélioration, si nécessaire. Venti-LIS agri est accessible gratuitement en ligne https://ventilis.arvalis-infos.fr.

Pour conserver le grain dans la durée et préserver sa qualité, il faut être en mesure de maîtriser les risques de dégradations qui peuvent se produire au cours de son stockage. L’apparition de points chauds, le développement de moisissures et la prolifération d’insectes constituent les principaux écueils à éviter. Deux conditions doivent être réunies pour cela : stocker des grains suffisamment secs et abaisser leur température par paliers de ventilation successifs jusqu’à 5°C. Venti-LIS agri est conçu pour aider à choisir le ventilateur adapté à chaque installation de stockage à la ferme.

Refroidir vite et bien avec peu d’énergie

Le ventilateur est l’élément central du système de refroidissement des grains. Choisir un ventilateur adapté à

son installation de stockage, c’est choisir un ventilateur qui possède :

un débit spécifique suffisant (m3 d’air/h) : il permet de refroidir le grain dans un délai suffisamment court (40 heures au maximum par palier de refroidissement) ;

une pression suffisante : il assure le passage de l’air malgré les résistances à l’écoulement ou les pertes de

charge générées par les grains et le réseau de gaines de diffusion de l’air ; la plus faible consommation d’énergie électrique possible : pour obtenir le meilleur rendement.

L’outil Venti-LIS agri facilite le choix du ventilateur en calculant les performances de l’installation : durée de

refroidissement, réchauffage de l’air, consommation électrique spécifique.

Un outil simple à prendre en main

Venti-LIS agri est un outil en ligne disponible gratuitement sur la plateforme Venti-LIS dédiée à la ventilation des grains. Il réalise des simulations à partir d’informations faciles à trouver :

les espèces stockées et leurs poids spécifiques,

le type de stockage (cellule ronde ou rectangulaire, à plat avec gaine ou caniveau…),

ses dimensions,

la hauteur de grains stockés.

Une fois ces données renseignées, deux options s’offrent à l’utilisateur :