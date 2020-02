Bientôt la saison des mariages des fourragères

Dans quelques semaines les prémices du printemps apparaîtront avec les jours qui s’allongent, quelques rayons de soleil et le sol qui se ressuie. Ce sont les conditions pour réaliser les premiers semis. Mais dès à présent il faut penser non seulement au choix des espèces et des variétés, mais aussi réfléchir s’il est pertinent de les utiliser en espèce pure, en association (1 graminée + 1 légumineuse) ou en mélange de plusieurs espèces et variétés. Aussi les éleveurs ont la liberté d’acheter des variétés en pur, éventuellement de les mélanger avant le semis ou enfin de se procurer des mélanges déjà préparés.

Préparer les fiançailles

Le choix des espèces à semer se fait en fonction de 6 questions clés qu’il faut se poser. Pour cela, l’interprofession des semences et plants met des outils d’aide à la décision telle la réglette cartonnée (disponible sur simple demande) ou le site www.prairies-gnis.org sur lequel un « moteur de conseils » est à la disposition de tous. Ces 6 questions sont : dans quel type de sol va-t-on semer la nouvelle prairie ? Pour quel objectif d’utilisation ? Pour quelle période de l’année ? Pour combien d’années ? Pour quels types d’animaux ? Et enfin avec quelles contraintes climatiques ?

Attention au divorce

Une fois l’espèce ou les espèces retenues, il convient de bien choisir les variétés pour valoriser au mieux les améliorations génétiques afin d’en tirer le meilleur profit. Pour cela il faut connaître les critères variétaux pris en compte pour chacune des espèces et ordonner les priorités en fonction de ses besoins. Le site www.herbe-book.org permet, grâce à la magie de l’informatique, de choisir la variété la mieux adaptée face à une situation particulière.

Pour ressemer la prairie, il est possible d’utiliser une seule espèce. Ceci permet de bien maîtriser les stades physiologiques, de prévoir des programmes de conduite et de fertilisation ainsi que les dates de récolte ou de pâturage. Mais dès qu’un facteur limitant se présente pour l’espèce, la production pourrait baisser voire s’arrêter.

Mariage à deux

La seconde possibilité est de choisir d’associer une graminée avec une légumineuse. On y trouve une complémentarité dans le temps, la légumineuse étant surtout estivale, la graminée printanière et automnale. Mais on y trouve également une plasticité d’usage et de mode de récolte. Il faut aussi évoquer la synergie entre les 2 espèces, l’une entraînant l’autre, avec en plus la fixation de l’azote qui bénéficie à toute la flore. Vous retrouverez les principales associations recommandées en utilisant la réglette « choix des espèces et variétés » du GNIS.

Avec des invités

La troisième solution est d’utiliser plusieurs espèces de graminées et de légumineuses en mélange. Il est possible alors pour l’éleveur d’acheter des espèces pures et de les mélanger. Quelques règles essentielles sont à respecter : pas plus de 6 espèces et 8 constituants dans un mélange et pas moins de 5 % par constituant pour que tous puissent s’exprimer. Il faut bien sûr que chaque composant du mélange convienne au type de sol et à l’objectif d’utilisation. Puis il convient de rechercher la complémentarité entre les espèces. Pour cela il est important de savoir comment ces espèces s’entendent entre elles. Lors de l’implantation, certaines sont plus rapides à s’installer, comme le ray-grass hybride, d’autres vont davantage s’exprimer en fin de saison. Certaines vont être surtout présentes à partir de la deuxième année.

Il est donc utile de connaître individuellement le comportement de chacune des espèces. Pour cela l’AFPF publie le tableau d’information ci-dessous sur le comportement des plantes au cœur d’un mélange (tableau extrait de la brochure « Mélanges de semences pour prairies de longue durée en France», disponible sur www.afpf-asso.org).

9 : rapide/fort

1 : lent(e) /faible Vitesse d’installation Concurrence au printemps* Pousse estivale Productivité après 3 ans Ray-grass hybride** 9 9 1 1 Ray-grass anglais 8 3-7 1 3 Dactyle 5 8 8 9 Fétuque élevée 3 7 8 9 Fétuque des près 3 4 5 3-5 Fléole des près 1 3-4 4 5 Trèfle blanc 5 3-4 3-4 4-6 Trèfle violet** 7 6 6 1 Luzerne 4 3-6 9 7

* pouvoir de concurrence au printemps : précocité, au démarrage, port de plante et vitesse de croissance.

** espèce de moyenne durée (3 ans) pouvant présenter un intérêt dans la phase d’installation des mélanges de longue durée. Des espèces de plus courte durée, telles le ray-grass italien ou les céréales par exemple, peuvent également être utilisées en tant que plantes-abri au cours des premiers mois de la prairie. En fonction de ce tableau l’éleveur estimera quelle proportion de chaque plante il souhaite.

Pensez PMG

La proportion de plante ne correspond pas à la proportion du poids de semence car toutes les graines n’ont pas le même poids. La graine de fléole est 5 fois plus légère que la graine de ray-grass anglais !

Objectif : 1 000 graines au m². Trois outils sont disponibles pour calculer le poids de semences : l’application « le calculateur pour les mélanges prairiaux » à télécharger sur son téléphone, un tableur calculateur sur le site internet www.herbe-actifs.org et enfin à nouveau la réglette choix espèces et variétés où une partie est consacrée à ce calcul.

ESPECE PMG (poids de 1 000 grains) Brôme cathartique 5,35 Brôme sitchensis 8,2 Dactyle 0,88 Fétuque élevée 2,38 Fétuque des près 2,03 Festulolium 0,4 RGA diploïde 1,96 RGA tétraploïde 2,84 RGI et RGH diploïde 2,61 RGI et RGH tétraploïde 4,3 Luzerne 2,03 Trèfle violet diploïde 1,86 Trèfle violet tétraploïde 2,87 Trèfle blanc 0,62 Sainfoin décortiqué 21,74 Trèfle hybride 0,67 Lotier corniculé 1,18 Trèfle incarnat 4,06 Fléole 0,4

Pour une belle union

L’utilisation d’espèces en mélange est pertinente pour pallier aux variations de la production liées aux à-coups climatiques. Cela permet également de gagner en souplesse d’utilisation de ce fourrage. De plus, la conception du mélange doit être raisonnée et doit prendre en compte le progrès génétique pour chacun des composants.

Afin d’assurer à l’utilisateur de disposer d’un mélange bien adapté à une situation déterminée, le label FRANCE PRAIRIE a été créé. Il prend en compte à la fois des critères de conditions pédo-climatiques et des critères d’usages de la prairie ou du fourrage. Il garantit l’utilisation des variétés les mieux notées lors de leur inscription au catalogue français.

Gnis