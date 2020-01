La silphie, une culture intéressante pour la méthanisation

La silphie débarque en Bretagne pour alimenter les méthaniseurs, une soixantaine d’hectares seront semés dès cette année.

La silphie perfoliée est une plante de la famille des Astéracées, originaire des régions tempérées d’Amérique du Nord très répandue dans les États de l’est des USA ainsi qu’au Canada. Elle est aujourd’hui développée en Allemagne avec une surface de plus de 6 000 ha et une prévision établie à 8 500 ha pour 2020. « Cette plante commence à faire beaucoup parler en France et notamment chez les méthaniseurs. Une centaine d’agriculteurs en cultive dejà dans l’Hexagone. Pour cette année, j’ai déjà vendu de quoi semer l’équivalent de 60 ha en Bretagne et Pays de la Loire chez différents agriculteurs-méthaniseurs », indique Amédée Perrein, gérant de l’entreprise HADN basée à Saint-Étienne-Les-Remiremont (88), distributeur exclusif de la variété Abico Perfo en France. Cette variété est adaptée au climat breton en termes de précocité et de maturité.

Un coût de 1 800 €/ha à l’implantation

La silphie est une culture pérenne avec une durée d’exploitation connue d’environ 15 ans. mais qui peut aller au-delà puisque, selon Amédée Perrein, un agriculteur allemand en cultive depuis 37 ans. « La silphie est certainement la culture la plus rentable qui existe pour les méthaniseurs. Le retour sur investissement se fait en moins de 4 ans. Une fois implantée, la culture n’a que le coût de récolte, la fertilisation avec du digestat et une correction du pH si la terre est trop acide comme frais. Le coût d’implantation de la culture est de 1 800 €/ha incluant les semences de silphie et de maïs ainsi que l’engrais starter », estime le gérant de HADN. Le potentiel de rendement est compris entre 15 et 20 t de MS/ha pour un pouvoir méthanogène équivalent à 1 ha de maïs ensilage et une culture résistant mieux à la sécheresse. La production de biogaz est estimée à 330 m3/t de MS de silphie soit en moyenne entre 4 000 et 5 500 m3 de biogaz/ha.

Un intérêt écologique évident

La silphie se sème de mi-avril à début juin à la dose de 2,5 à 3 kg/ha à une profondeur de 0,5 à 1 cm avec un semoir monograine et un apport d’engrais starter phosphaté en ultra-localisé. La culture est désherbée chimiquement uniquement l’année du semis puis elle ne nécessite plus d’intervention phytosanitaire ensuite. Pour récolter une culture l’année d’implantation, la silphie peut être semée sous couvert de maïs. « Pour que la silphie ait assez de lumière, le maïs doit être semé à une densité comprise entre 50 000 et 75 000 grains/ha. Il faut aussi choisir une variété à port de feuille dressé pour laisser passer un maximum de lumière », conseille Amédée Perrein. La silphie est récoltée à l’aide d’une ensileuse équipée d’un bec Kemper entre la mi-août et fin septembre, les plants mesurent alors entre 1,80 m et 3,50 m.

Le gérant d’HADN insiste aussi sur le côté écologique de cette culture : « L’absence de travail du sol participe à fixer du CO2, il n’y a plus besoin de traiter chimiquement, la culture abrite une grande biodiversité. Les grandes fleurs de 6 à 8 cm, d’un jaune lumineux, attirent les abeilles. Une disposition de ruches aux abords des parcelles permet une production de 150 Kg/ha de miel. » Preuve de son intérêt écologique, l’agence de l’eau Rhin-Meuse finance en totalité l’implantation de cette culture dans les parcelles faisant partie d’une zone de captage d’eau. Autre avantage vérifié : pour lutter contre les dégâts de sangliers, certains agriculteurs sèment de la silphie dans les parcelles aux abords de forêt car ils ne s’aventurent pas dans cette culture du fait de sa densité.