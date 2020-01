Enseignement supérieur : fusion de Montpellier Supagro et d’Agrocampus Ouest

Un décret est paru au Journal officiel le 27 décembre qui instaure la fusion de deux établissements d’enseignement supérieur en agronomie, Montpellier Supagro et Agrocampus Ouest. Les transferts (missions, personnels…) seront effectifs à compter du 1er janvier 2020. La nouvelle structure est dénommée l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Le 28 décembre, l’actuelle directrice de Montpellier Supagro, Anne-Lucie Wack, a été nommé administratrice provisoire du nouvel établissement. Cette fusion avait été validée en décembre 2018 par les ministres de l’Agriculture et de l’Enseignement, qui avaient alors émis le souhait de fusionner par la suite cet établissement avec AgroParisTech.