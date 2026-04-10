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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Découverte / Ouverture au monde dans les MFR

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Ouverture au monde dans les MFR

« L'international est intégré dans notre pédagogie. Cela aide les jeunes à mieux comprendre le monde qui les entoure, à s'ouvrir aux autres cultures », ont souligné les responsables de la FD MFR 35, en assemblée le 24 mars à Saint-Grégoire.

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des hommes et des femmes assis en table ronde - Illustration Ouverture au monde dans les MFR
Plusieurs moniteurs et élèves sont intervenus sur leurs expériences à l'international. | © Paysan Breton

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