S'abonner

Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Économie et marchés / L’Iran, un choc pour l’agriculture

publicité
2026 04 03 distrivert mb

L’Iran, un choc pour l’agriculture

Le blocage du détroit d’Ormuz fait flamber les cours de l’énergie et des engrais. Les agriculteurs constatent les premiers effets et il y aura des répercussions pour toutes les fermes, prévient l'économiste Thierry Pouch. Un cycle haussier des cours des produits agricoles est envisagé.

Lecture : 2 min.
Un homme souriant d'une soixantaine d'années assis à une tribune derrière un micro - Illustration L’Iran, un choc pour l’agriculture
Thierry Pouch, responsable du service Études économiques et prospectives  à Chambres d’agriculture France. | © Paysan Breton - T. Dagorn

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner