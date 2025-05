80 ans d’ancrage paysan

En 1945, Paysan Breton est né d’une promesse : diffuser une information technique fiable et rendre les mercuriales accessibles à tous. Mais il est aussi né d’un besoin plus profond : celui d’un journal utile et enraciné. Ni organe partisan, ni relais politique, Paysan Breton s’est bâti sur une exigence de clarté et d’indépendance. Un journal pour toutes les agricultures.

Huit décennies plus tard, il reste fidèle à ses valeurs fondatrices : informer, expliquer, transmettre les savoirs et les expériences du terrain. Rendre compte sans filtre, sans posture. Il est aujourd’hui le seul journal agricole régional à publier chaque semaine l’ensemble des tendances des marchés. Il suit les pratiques, les évolutions, les débats, dans toutes les filières. De l’élevage aux grandes cultures, des techniques aux enjeux de fond, il accompagne les transitions sans dogme.

Asyndical, apolitique, mais profondément engagé aux côtés du monde agricole, Paysan Breton demeure un pilier de la vulgarisation en rendant accessibles les savoirs utiles à tous.

S’il continue d’être une voix qui compte, c’est parce qu’il est porté par une communauté : celle des lecteurs d’abord, des partenaires, des journalistes, des salariés. Avec une conviction : dans un monde agricole en mutation rapide, une information professionnelle, libre et de proximité n’a jamais été aussi essentielle.

Didier Le Du

