Produits organiques : la clé pour des sols fertiles et des rendements optimisés

Ils fournissent des éléments fertilisants tels que l’azote, le phosphore et le potassium, qui sont essentiels à la croissance des plantes. De plus, les oligoéléments comme le bore, le cuivre et le zinc, ainsi que le calcium et le magnésium, sont également fournis, ce qui est crucial pour maintenir l’équilibre du sol et assurer une bonne nutrition des légumes et des pommes de terre. Ils améliorent considérablement la structure du sol, renforcent sa résistance à divers stress et favorisent la rétention d’eau, ce qui est particulièrement bénéfique pendant les périodes sèches.

Analyse de sol

L’analyse de sol fournit des informations cruciales pour choisir les bons apports organiques, en particulier en ce qui concerne la teneur en matière organique (MO) et le ratio carbone/azote (C/N). Voici comment raisonner le choix des apports organiques à partir de cette analyse :

Un sol bien analysé, c’est une récolte optimisée

• Teneur en matière organique : la matière organique est essentielle pour la santé du sol, fournissant des éléments nutritifs aux plantes et favorisant une meilleure structure du sol. Une teneur en matière organique idéale se situe généralement entre 2,5 % et 4 %. Si l’analyse de sol révèle une teneur en MO inférieure à ces valeurs cibles, il est judicieux d’ajouter des apports organiques pour augmenter cette teneur et améliorer la fertilité du sol ;

• Ratio carbone/azote (C/N) : le ratio carbone/azote indique la disponibilité de l’azote dans le sol par rapport à la matière organique. Un ratio C/N idéal se situe généralement entre 9 et 11. Si le ratio C/N est supérieur à 12, cela signifie que la matière organique est difficile à décomposer par les micro-organismes, ce qui peut entraîner une « faim d’azote » pour les plantes, conduisant à des pertes de rendement. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser des engrais organiques avec un ratio C/N d’environ 10, tels que les fientes de poules en bouchons, les composts de fumier de volailles, les lisiers de porc, etc. ;

• Choix des produits organiques en fonction du C/N du sol : Pour les sols avec un ratio C/N inférieur à 8, il est conseillé d’utiliser des fumiers pailleux (bovins, porcs, etc.) ou des produits avec du broyat végétal. Ces produits peuvent aider à équilibrer le ratio C/N du sol et à fournir les éléments nutritifs nécessaires aux plantes. Il est important d’épandre ces produits le plus en amont possible avant l’implantation ou le semis des légumes ou des pommes de terre, afin de permettre une bonne incorporation dans le sol et une disponibilité maximale des éléments nutritifs pour les cultures.

Rendements

Les produits organiques offrent plusieurs avantages agronomiques pour les cultures de légumes et de pommes de terre, et influent positivement sur les rendements. Ne négligez pas l’analyse de sol qui est un outil précieux pour guider les choix des apports organiques les plus adaptés afin d’améliorer la fertilité du sol et favoriser des rendements optimaux des cultures.

Doraven – www.doraven.fr

Contact Doraven : service commercial : 02 96 39 45 64 – contact.doraven@ eureden.com