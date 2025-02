Viser le rangÂ Â«Â dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral majeurÂ Â»

« Nous y sommes enfin. » Près d’un an après son dépôt, le projet de loi d’Orientation agricole a repris son parcours législatif le 4 février au Sénat, la ministre Annie Genevard appelant le Parlement à « semer les premières graines de la reconquête de notre souveraineté alimentaire ». Adopté à l’Assemblée nationale au début du printemps 2024, suspendu par la dissolution puis reporté par la censure, ce texte revient enfin au Parlement. L’examen s’étirera jusqu’au 18 février avec un vote solennel prévu quatre jours seulement avant le lancement du Salon de l’agriculture. À l’ouverture des débats, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a promis un « changement de cap » sur la politique agricole de la France, impératif pour atteindre des objectifs très ambitieux : 30 % d’apprenants supplémentaires dans les filières agricoles et agroalimentaires d’ici 2030, 400 000 exploitations et 500 000 exploitants agricoles à l’horizon 2035. « Ce sont bien les intérêts fondamentaux de la nation qui sont en cause lorsqu’il s’agit de garantir la souveraineté alimentaire et agricole de la France », a-t-elle lancé, promettant « d’aller vite, afin de permettre l’entrée en vigueur au plus vite de ce texte très attendu ». Les filières devront fixer des « objectifs à dix ans » Progression de la « souveraineté » Premier jalon du « changement de cap », les sénateurs ont instauré le 5 février des « conférences de la souveraineté alimentaire », pour permettre aux filières de définir collégialement des « objectifs à dix ans » avec « l’accompagnement » de l’État. L’amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, vise « la progression de la souveraineté alimentaire de la Nation ». Réunissant les représentants des filières aux conseils spécialisés et des interprofessions, ces conférences seront organisées « en 2026 » sous l’égide…