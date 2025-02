Une guerre commerciale de plus en plus pressante

Les États membres s’interrogent sur la ligne à adopter face au nouveau locataire de la Maison Blanche, et Bruxelles fait pression pour maintenir, coûte que coûte, l’unité de l’UE dans sa réponse. Le secteur agricole pourrait faire les frais d’une hausse des tensions commerciales. Sur les dix premiers mois de l’année 2024, les exportations agroalimentaires de l’UE outre-Atlantique se sont établies à près de 25,1 milliards d’euros (Md€), en croissance de 3 % par rapport à la même période en 2023. Celles-ci représentent même 13 % du total des exportations de l’UE vers les États-Unis. Au niveau des filières, les plus touchées pourraient être les boissons alcoolisées (vins, spiritueux, bières et cidres), dont les envois comptaient pour plus d’un tiers des exportations agroalimentaires de l’UE aux États-Unis en 2023. À un moindre niveau, les exportations de préparations de céréales (9,8 %, 2,7 Md€ en 2023), de produits laitiers (6,9 %, 1,9 Md€) ou encore d’olives et d’huiles d’olive (6,8 %, 1,8 Md€), pourraient aussi être concernées. L’avenir des relations transatlantiques était d’ailleurs à l’ordre du jour de la ‘retraite’ des chefs d’État et de gouvernement le 3 février à Bruxelles, une réunion informelle du Conseil européen. L’exécutif européen souhaite aussi s’ouvrir à d’autres destinations et de nouveaux partenariats. « Nous sommes des négociateurs ; c’est dans notre ADN », a rappelé Maros Sefcovic, en charge de la politique commerciale au sein de la Commission. Donald Trum a imposé le 10 février des droits de douanes à 25 % sur tous les sur les importations d’acier et d’aluminium. la présidente von der Leyen affirme que l’UE ne restera pas sans réponse. Les ministres du Commerce se sont réunis le 12 février pour aborder le sujet. Agrapresse…