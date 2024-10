Ils aident les pompiers à déclencher les bons moyens

Ce sont d’anciens sapeurs-pompiers de la ville de Paris qui ont souhaité mettre à profit leur expérience en développant une application simple pour guider les secours. Avec Previ’link, outil numérique récemment primé d’un Innov’Space, les pompiers ont accès, dès que l’alerte est donnée, à une multitude d’informations précieuses qui leur font gagner du temps mais surtout qui leur permettent de mettre les moyens adéquats face au sinistre auquel ils ont à faire.

Savoir avant d’agir

Au préalable, un audit de l’exploitation par les techniciens de l’entreprise basée à Saint-Renan (29) identifie et répertorie les activités de la ferme, le personnel éventuellement présent, si le site est classé ICPE, mais va aussi dans le détail. « Quel est le type d’ossature des bâtiments, si la couverture est en amiante, où se trouve le local phytosanitaire… », liste en partie Thomas Kersebet, dirigeant. Si une unité de méthanisation est en place, le type de gaz et de canalisation, la pression dans le réseau est enregistrée. Avec un survol par drone, l’exploitation est photographiée.

En cas de sinistre et pendant leur trajet aller, les pompiers peuvent mettre au point la meilleure tactique d’intervention. Avant d’arriver sur les lieux, ils peuvent par exemple savoir si un ruisseau est présent, quel est le sens de son courant. Ainsi, les zones à préserver en priorité sont connues par les soldats du feu avant leur arrivée. « Ils ont accès à des informations synthétiques, qui leur sautent aux yeux », conclut le responsable. Suivant la configuration de l’exploitation et le nombre de prises de vue par le drone, le prix de ce service se situe autour de 900 €. Les compagnies d’assurance s’intéressent de près à cette application et pourraient réduire le tarif de leurs contrats quand un site est audité par Prévi’link.

Fanch Paranthoën