Le pythium réapparaît en Bretagne

Maladie opportuniste, le Pythium spp, est un pseudochampignon qualifié de ‘pourrisseur de grains’, présent dans le sol et provoquant de la fonte de semis avec une perte à la levée et/ou des pieds chétifs (>50 % plantes attaquées en cas de fortes attaques). En Bretagne, elle s’observe principalement sur les rotations intégrant des légumes industrie.La maladie n’est pas facile à diagnostiquer Le maïs est une espèce sensible aux dégâts générés par les attaques liées à cet oomycète, ainsi que les légumes industrie comme l’épinard. Jusqu’à récemment, les traitements de semences mis à disposition des producteurs permettaient de maîtriser ce micro-organisme tellurique et de fortement limiter les attaques. Toutefois, l’interdiction de plusieurs traitements de semences à action fongicide amène à une recrudescence des attaques de fonte de semis ces dernières années. Les attaques ne sont pas généralisées en Bretagne, mais la pression augmente petit à petit. Il convient de bien identifier les symptômes liés à la maladie et ne pas confondre avec d’autres accidents.Une diversité de symptômesEn cas de non-germination, le doute peut persister entre un défaut des semences ou une attaque du pathogène… « la maladie n’est pas toujours facile à diagnostiquer si on ne connaît pas les différents symptômes et cela peut être confondu avec des problèmes de semences ou des attaques d’autres champignons comme la fusariose », note Benjamin Collin, de chez Arvalis : des graines qui ne germent pas, des graines germées avec des racines et un mésocotyle mais qui n’arrivent pas à lever ou des pieds qui lèvent difficilement, prennent du retard et semblent chétifs pouvant entraîner une concurrence avec les plantes moins attaquées plus développées.Facteurs aggravantsAvec le programme Fontsem (1), des essais avec différents traitements de semences (chimiques et biocontrôle), des enquêtes avec prélèvements de terre et de plantes, sont en cours. « L’objectif est…