La CR bloque une plateforme Leclerc

« Nous avons décidé de bloquer la plateforme de la Scarmor à Plaintel qui alimente les magasins Leclerc bretons en produits secs. Nous avons ciblé cette enseigne car son dirigeant ne se cache pas de vouloir toujours être toujours le moins cher peu importe l’origine des produits agricoles qu’il va mettre en rayon pour y arriver », lance Vincent Lambert, président de la Coordination Rurale des Côtes d’Armor lors du mouvement qui a débuté mercredi 31 janvier à 7 h. Les agriculteurs présents soulignent que les filières agricoles ont besoin de soutien et que cela doit venir aussi des GMS.

Des annonces insuffisantes et pas claires

Les adhérents à la CR 22 envisageaient le blocage de la plateforme au moins jusqu’au jeudi 1er février. Le syndicat départemental devrait rencontrer le préfet des Côtes d’Armor en début de semaine prochaine. « Nous demandons un allègement des contraintes administratives qui ne cessent d’augmenter tous les ans. Nous ne voulons plus de nouvelles normes comme celle nous imposant des dates pour tailler nos haies. On peut aussi parler du ratio de prairie permanente sur notre SAU qui conditionne le retournement des autres prairies », cite en exemple le président de la CR 22. Un aviculteur présent revient sur les modifications des seuils IED qui pourraient mettre en péril l’élevage avicole français et la concurrence déloyale du poulet ukrainien qui inonde le marché français depuis la suspension des droits de douanes de l’UE. Les agriculteurs sont unanimes : « Les annonces du gouvernement fin de semaine dernière concernant cette crise agricole sont insuffisantes et surtout pas claires. »