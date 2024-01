« Faites-nous un peu confiance »

Manifestation

« Nous sommes conscients du changement climatique, nous savons que les habitudes alimentaires évoluent, nous connaissons les soucis financiers de nos concitoyens ; nous sommes capables d’évoluer mais laissez-nous un peu de temps pour nous adapter », déclaraient des agriculteurs mercredi, sur le barrage de Surzur. « Le pouvoir politique n’évalue pas l’impact des réformes qu’il entreprend sans concertation ». Et de citer, à la suite, les nouvelles réglementations sur le retournement des prairies, « une aberration agronomique et écologique ; on ne peut pas accepter de figer les prairies dans notre région où l’élevage baisse », la révision de la directive IED sur les émissions industrielles, qui concerne les élevages hors sol ; « avec un simple poulailler de 1 000 m2 en dindes, qui équivaut à 0,3 UTH, on est catalogué comme ferme usine », les procédures pour obtenir des autorisations d’exploiter toujours plus longues, plus complexes, « avec toujours plus de justificatifs à fournir et dont le prix a été multiplié au moins par 5 en dix ans, sans certitude quant au résultat ».

Les agriculteurs demandent de la cohérence : « Dans le Nord, il faut curer les fossés pour évacuer les eaux ; dans le Sud, il faut la retenir pour irriguer. Nous demandons de la souplesse, les mêmes règles ne peuvent pas être imposées à tous ». Le non-respect de la loi Égalim irrite les professionnels. « Les prix de nos produits n’augmentent pas ; par contre, celui du matériel a quasiment doublé en dix ans », assure l’un des agriculteurs en désignant son tracteur présent sur le barrage. « Nous sommes désolés d’embêter nos concitoyens ; le retournement des panneaux à l’entrée des bourgs a été jugé sympathique, mais cela ne suffit pas ». Les blocages se poursuivaient au moment du bouclage de cette édition.