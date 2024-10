Rocket Man se distingue à Ohhh la vache

C’est un mâle né en janvier 2020, appartenant au Gaec de Couesme, dans le Morbihan, qui remporte la palme du meilleur animal du concours inter-régional charolais qui réunissait 42 animaux de 13 élevages. Les quatre départements bretons étaient représentés, avec deux élevages de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres. « Ce taureau a un développement squelettique exceptionnel, une forte masse musculaire et une belle ligne de dos », indiquait le juge Thierry Prain, éleveur en Loire-Atlantique, à la tête d’un troupeau de 70 mères. Un type plutôt « reproduction » qui lui a permis de devancer, chez les mâles, Sirius, un taureau plus « viandé, plus compact », appartenant à l’EARL Brard. Il a également supplanté la meilleure des femelles, Parfaite, appartenant à la SCEA de la Ville Neuve : « Une vache lourde, puissante à l’avant, avec un bassin large, une peau fine et une belle locomotion ». Bernard Laurent

