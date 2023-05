RDV avec la technique

Le salon MécaÉlevage 2023 se tiendra le jeudi 25 mai à Naizin (56) de 9 h 30 à 17 h 30.

La Fédération des Cuma de l’Ouest propose un rendez-vous professionnel pour apporter informations techniques, réglementaires et économiques sur les nouvelles pratiques.

Des ateliers pratiques

Des ateliers pratiques et concrets autour de trois thèmes sont organisés en matinée avec des témoignages d’adhérents de Cuma, de 10 h à 11 h 30.

• Vos engrais de ferme valent de l’or :

Avec l’envolée des prix des engrais minéraux, les engrais de ferme représentent l’alternative indispensable pour fertiliser vos cultures. Comment les valoriser ? Combien ça coûte ? Quels équipements ?

• La précision on y gagne !

Agriculture de précision : quel retour sur investissement ? Comment l’aborder pas à pas ? Quels besoins en fonction des chantiers et quels gains potentiels ?

• Semis de maïs : économique, rapide et précis

Comment gérer 180 ha de la récolte au semis en 3 semaines ? Au printemps, la pointe de travail s’est accentuée avec la valorisation des intercultures. Comment écrêter la pointe de travail ? Pour cela, 3 itinéraires seront présentés : du labour à l’épandage d’effluents au strip-till.

Des démonstrations

De 11 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30, présentation dynamique de matériels commentée par un expert en agro-

équipement, sur l’épandage de lisier, digestats et fumier et les semis directs et simplifiés.

En savoir plus :

Lieu : La Gare, Naizin (56).

Coordonnées GPS : 47.97542 – -2.8472 ;

Entrée gratuite. Billets sur www.mecaelevage.cuma.fr ;

Contact et informations : 02 99 54 63 15, ouest@cuma.fr.