Une application smartphone pour définir la pression de ses pneus

Agro Tyre Pressure est une application smartphone développée par les principaux fabricants de pneus agricoles. Celle-ci regroupe les bases de données de tous les manufacturiers et réunit des informations comme les tableaux de pression, de charge et de vitesse. Après avoir renseigné la charge, la vitesse, la marque et la dimension du pneu, l’utilisateur peut rapidement identifier les bonnes pressions de gonflage depuis son téléphone.

L’application est disponible sur le Play Store et sur l’Apple Store.