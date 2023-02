Conférences lors du salon Bio360 à Nantes

Le salon Bio360 propose un riche programme de conférences dédiées au « Biogaz » avec comme thèmes phares du programme : enjeux et caractéristiques de la certification durable des unités de biogaz, bioGNV – une solution locale en boucle fermée, cultures intermédiaires et digestat – perspectives et évolutions, biodéchets – valorisation des déchets, innovations dans le biogaz, maîtrise de la consommation d’électricité d’une opération de biogaz, etc.

Bio360 Expo 2023, salle Biogaz

Mercredi 8 février

• 10 h – 11 h 15

Atteindre l’objectif de 35 milliards m3 d’ici 2030. Adapter la croissance de la production de biogaz à l’ambition européenne.

Animé par Arnaud Bousquet, secrétaire général – France gaz renouvelables (FGR).

• 11 h 15 – 13 h

Plans nationaux – mise à l’échelle du biogaz au niveau national.

Animé par Grégory Lannou, directeur – Biogaz Vallée.

• 14 h – 16 h

Enjeux et caractéristiques de la certification durabilité des unités de méthanisation – retour d’expérience des premières unités certifiées.

Animé par Adrien Dain, animateur AAMF – Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF).

• 16 h – 18 h

La mobilité GNV : état des lieux par les experts de la filière.

Animé par Christine Blestel, responsable de projets gaz renouvelables – SIEML.

Jeudi 9 février

• 10 h – 12 h

Agronomie : quoi de neuf dans les projets de recherches ?

Animé par Adeline Haumont, chargée de mission Méthanisation – Association d’initiatives locales pour les énergies et l’environnement (Aile).

• 12 h – 13 h

Tri à la source des biodéchets et méthanisation : premiers cas concrets dans

le Grand Ouest. Témoignage de Paul Laurent – De l’Assiette au Champ.

• 14 h – 15 h 30

Innovations dans le biogaz

Animé par Armelle Damiano, directrice – Association d’initiatives locales pour les énergies et l’environnement (Aile).