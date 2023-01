Maraîchage et arboriculture : Le Sival sous le signe de la robotique

Le développement des robots de récolte est encore plus avancé en maraîchage sous serre qu’en arboriculture. « A priori, certaines cultures sont plus favorables à l’identification et à la préhension (faculté de saisir) dans leur environnement (tomate, concombre) que d’autres (pomme, poire) », indique l’ingénieur en robotique au CTIFL Florentin Kaçar. « Les fraises sont facilement détectables…