Les arbres rapprochent

À Sérent (56), une classe de CM1-CM2 a participé à un chantier de plantation de haie en bordure d’une parcelle du Gaec Le Parc. Une journée riche en enseignements.

Bottes aux pieds, casquettes vissées sur la tête et bêches à la main, les élèves de CM1-CM2 de Saint-Marcel (56) sont prêts à en découdre avec les quelques 430 jeunes arbres disposés devant eux. Le programme de l’après-midi est chargé : planter 650 m de haie en bord de parcelle. Malgré le froid, les enfants s’y donnent à cœur joie. Par équipe de deux ou trois, ils creusent un trou dans le talus avant d’y placer un petit arbre. Dans 15 ou 20 ans, la jeune haie commencera à remplir ses fonctions, au même moment où les écoliers l’ayant planté entreront dans la vie active.

Recréer du bocage

Le chantier se déroule au Gaec Le Parc, à Sérent. Installé sur l’exploitation familiale depuis 2018, Cyril Lorgeoux est rejoint par sa sœur Sara en décembre 2021. Ils élèvent à eux deux 85 vaches laitières et gèrent une surface de 120 ha. « Notre ferme est entourée de forêts », explique l’agriculteur. « Cependant les haies ne sont pas nombreuses sur notre parcellaire et nous aimerions les réintégrer dans le paysage ». Outre l’aspect écologique du bocage, les éleveurs cherchent également à développer le bien-être de leurs animaux. « Nous l’avons vu cette année avec la canicule », raconte Sara Lorgeoux. « Les vaches avaient très peu d’ombre au pâturage. De plus, nous sommes situés dans un endroit venteux. La présence d’arbres créera une barrière naturelle ».

Un chantier multipartenaire

Soucieux de combiner plantation d’arbres et pédagogie, les exploitants décident alors de répondre à un appel à projet de l’association ‘Des enfants et des arbres’. Celle-ci a pour vocation de soutenir le déploiement de l’agroforesterie et du bocage agricole, tout en impliquant la jeune génération afin de la sensibiliser. Lors de la campagne 2021-2022, ce sont 2500 enfants qui ont accompagné 64 agriculteurs et agricultrices dans la plantation de 14 000 arbres. « L’asso a entièrement financé l’achat des arbres et nous a également apporté un soutien pédagogique », déclarent les agriculteurs. Toute l’expertise bocagère, le choix des essences et le suivi des arbres sont quant à eux assurés par le Syndicat mixte du grand bassin de l’Oust (SMBGO), l’un des partenaires techniques de l’association. « Pour préparer le chantier, j’ai simplement passé un coup de canadien en bordure de parcelle et formé un talus avant de le pailler », affirme Cyril Lorgeoux.

Une journée pédagogique

Les élèves sont arrivés sur la ferme dès le matin. La première partie de la journée était consacrée à la visite de l’exploitation. « Sur la vingtaine d’enfants présents, trois ont un pied dans le monde agricole », confie Sara Lorgeoux. Les deux éleveurs en ont alors profité pour parler de leur métier et sensibiliser les écoliers aux enjeux actuels de l’agriculture, à l’instar du manque de main d’œuvre et du réchauffement climatique. Après une série d’explications sur le système digestif des ruminants et sur les intérêts de l’élevage et des prairies, la matinée s’est achevée sur la traite des vaches et le soin des veaux. Le chantier de plantation a démarré en début d’après-midi. Sous l’œil avisé de la technicienne bocage du SMBGO, les enfants ont mis en terre pruneliers, hêtres, aubépines, tilleuls, pommiers ou encore chênes sessiles, tout en apprenant les bienfaits des arbres dans un système agricole. « C’est une première étape », déclare Cyril Lorgeoux. « À terme nous aimerions avoir au moins 1200 m de haies sur notre ferme ».