« La notion de ressource humaine doit se développer dans les exploitations »

La fidélisation de la main-d’œuvre passe par le salaire, les conditions de travail et la relation au travail. Regard croisé avec Véronique Fouray, directrice Ressources humaines, et Sylvie Le Clec’h Ropers, directrice du Sdaec – Terralliance. Vous alliez la fidélisation de la main-d’œuvre et l’attractivité des métiers agricoles. Pourquoi ? Sylvie Le Clec’h Ropers : L’attractivité des…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous