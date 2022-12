Exploiter le plein potentiel de ses parcelles

Antoine Reux exploite des parcelles sableuses séchantes et des terres argileuses. Depuis une dizaine d’années, il est adepte des biostimulants pour améliorer son sol et sécuriser ses cultures. « J’utilise des biostimulants depuis une dizaine d’années. Mon objectif est surtout de sécuriser les cultures sur les terres très séchantes et de stimuler la réserve hydrique »….

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous