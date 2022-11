Agroéquipement : Un dispositif de soutien à 400 M€ issu de France 2030

À l’occasion de sa visite au Sima (salon du machinisme agricole) à Villepinte, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a présenté un nouveau dispositif de soutien aux agroéquipements, issu de plan France 2030 (dédié à financer la recherche et développement) et doté de 400 millions d’euros, indique son cabinet. Aucun calendrier n’est précisé pour l’instant. Ce plan se décompose en deux volets : le premier dédié à financer la recherche chez les industriels de l’agroéquipement, et le second à aider les agriculteurs à acquérir ces innovations. Pour les industriels, BPIFrance organisera un appel à manifestation d’intérêt, avec une « sélection rigoureuse effectuée sur la base d’un cahier des charges précis associant des experts indépendants », précise l’équipe de Marc Fesneau. Pour les agriculteurs, un guichet sera géré par FranceAgrimer, visant à les « aider financièrement à acquérir ces innovations ».

Ce dispositif sera ouvert « dans un premier temps sur trois thématiques » : « l’optimisation de la gestion de la ressource en eau », « l’adaptation au changement climatique » et « la réduction de la consommation énergétique. » En novembre 2021, le président de la République avait annoncé un plan d’investissement public dans l’innovation, intitulé France 2030, doté de 30 milliards d’euros d’ici cinq ans, dont 2 milliards réservés à l’agriculture et l’alimentation.