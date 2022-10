Des algues lauréates

La jeune entreprise vannetaise Zalg a remporté le grand prix Sial* Innovation 2022 de la catégorie produits surgelés. L’objectif de la start-up est de « faire de l’algue un véritable légume de mer » et de la positionner comme un aliment à part entière. Pour fabriquer ses produits, Zalg utilise de la matière première 100% bretonne. Le produit fini est quant à lui décliné sous plusieurs formes : dés, allumettes ou galettes.

Vincent Lacaze et Tanguy Gestin, les fondateurs de l’entreprise, s’expriment dans un communiqué de presse.

« L’algue n’est pas l’aliment de demain mais celui d’aujourd’hui. Notre ambition est de leur donner la place qu’elles méritent dans nos assiettes. La révolution alimentaire vers une production plus vertueuse passera notamment par les algues. C’est un aliment bon, sain et réellement durable. L’algue est une solution à portée de main. »

*Salon international de l’alimentation