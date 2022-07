Clémence vise le prix de Graines d’agriculteurs

Clémence Monvoisin, installée sur une ferme fruitière biologique à Questembert, fait partie des 10 finalistes nationaux pour le concours Graines d’agriculteurs.

Le concours Graines d’Agriculteurs vise à récompenser des agriculteurs nouvellement installés qui portent un projet innovant. Il s’adresse cette année aux agriculteurs de toute la France, installés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 et en activité depuis plus d’un an. Voici les valeurs encouragées chez les candidats : le sens de l’entreprenariat, la vision à long terme, la démarche durable, les innovations produit et méthode, le «business model», la capacité à servir de référence pour d’autres… Le jury a retenu 10 finalistes. Ces candidats ont été sélectionnés selon des critères économiques, de qualité et de cohérence du projet. C’est donc maintenant au public de voter en ligne pour leur jeune agriculteur préféré (clôture des votes le 29 août à minuit) en allant sur le site : www.demainjeseraipaysan.fr.

Un prix de 3 000 € pour l’aider dans ses projets

Le jury final se tiendra début septembre pour déterminer le ou les lauréats, sur la base du vote du public et de l’analyse du jury. Ils seront récompensés par une dotation de 3 000 € pour les aider dans leur projet. Clémence Monvoisin, une agricultrice de 31 ans installée à Questembert sur une ferme fruitière biologique fait partie des 10 finalistes nationaux. Elle exploite plus de 8 ha de fruits rouges, rhubarbe, pommes et de poires à couteaux. Depuis son installation sur la ferme baptisée le Verger de mon Voisin, en mai 2020, elle a déjà implanté plus de 700 mètres de haies composées de 16 essences locales. Elle a également mis en place des zones non fauchées pour préserver la biodiversité. Depuis peu, elle a débuté l’élevage de poules. Elle souhaite désormais créer de nouveaux écosystèmes favorables à l’accueil de nouveaux animaux et d’autres végétaux.