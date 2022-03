L’engrenage

Le prix du blé a répondu immédiatement à la déclaration de guerre de Poutine. Depuis le 24 février, le marché fait l’objet d’une grande nervosité. Le prix de la précieuse céréale a pris 55 €/t en une semaine. Et ce n’est pas fini. Dans ce conflit qui oppose le dictateur à l’Ukraine, et plus largement…

