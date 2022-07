La flambée des prix des matières premières agricoles et par ricochet des prix alimentaires, porte en elle une part d’ivraie liée à de la pure spéculation. Le jeu des acteurs financiers est, rappelons-le, avec les événements climatiques et les conflits, le 3e pilier des variations des prix alimentaires. Et dans le cas présent, la déconnexion…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous