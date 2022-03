200 tracteurs massés dans le centre de Quimper

Vendredi 25 février, environ 200 tracteurs ont convergé de tout le Finistère pour rallier la Place de la Résistance à Quimper (29) suite à l’appel à la mobilisation de la FDSEA et JA 29. « Toutes les productions sont prises en étau entre une hausse généralisée des charges : matières premières, énergie, transport, emballages… et des prix de nos produits qui ne sont pas payés à leur juste valeur », a lancé Jean-Alain Divanac’h, président de la FDSEA 29, aux agriculteurs regroupés dans le centre de Quimper. Alexandre Castrec, président de JA 29, poursuit : « Nous avons rencontré le préfet en début d’après-midi, nous lui avons rappelé qu’il ne suffisait pas de faire des lois et qu’il fallait s’assurer qu’elles soient appliquées. Nous faisons référence à Égalim 2 et lui avons demandé que ce soit respecté. Nous voulons un retour dans les semaines suivant la fin des négociations commerciales et que les sanctions financières soient données en cas de non-respect. » Le président de JA a aussi rappelé qu’il était important pour les agriculteurs de se rassembler en OP afin d’avoir du poids pour négocier face aux industriels.