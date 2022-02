BASF a créé des oignons qui ne font pas pleurer

BASF a lancé la commercialisation de la première variété d’oignons ne faisant pas pleurer. Distribués sous la marque Sunions, ces oignons sont le résultat de plus de trente ans de sélection variétale et ont pour avantage de devenir plus doux et plus sucrés avec le temps.

En janvier 2022, des initiatives de vente pilote ont démarré en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. « Si les projets pilotes rencontrent un franc succès auprès des consommateurs, la distribution sera étendue la saison prochaine », précise Bilgehan Suer, Regional Crop Lead chez Vegetable Seeds et chef de projet pour Sunions Europe.