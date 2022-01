« L’accident n’arrive pas qu’aux autres »

La piste pédagogique « 10 de conduite agricole » commence son tour de Bretagne.

« On combat des mauvaises habitudes », lance un des formateurs de l’action, de la Police Nationale. « Le tracteur, assimilé à un véhicule lent, est considéré comme un moyen de locomotion sans risque pour les chauffeurs. Mais attelé, il devient poids lourd, et ne s’arrête pas comme une voiture ! Sur la route, la concentration est de rigueur. Les règles du Code de la route s’appliquent à tous, y compris en agriculture… ». Alors à bon entendeur, la ceinture devra dorénavant être mise, le téléphone portable remisé dans la poche…

Les élèves du Capa Métiers de l’agriculture et des 2ndes professionnelles en agroéquipement de la MFR de la Rouvraie, à Montauban-de-Bretagne, sont attentifs en cette matinée du 11 janvier aux rappels du Code de la route. Les échanges sont riches, « même si ces rappels de la réglementation ne leur font pas toujours plaisir à entendre, ils prennent des notes et ont conscience qu’ils prennent parfois des risques… », note le CRS formateur. Reste maintenant à appliquer ces notions en atelier l’après-midi et à les répliquer après de leur maître de stage ou d’apprentissage. La sensibilisation est d’autant plus importante que « la moitié du public en formation est non originaire du milieu agricole », note Sandrine Perrault Defain, directrice de la MFR.

Groupama fête cette année les 50 ans de cet événement(1) qui sillonne, tel un Tour de France, les centres de formation agricole, sensibilisant ce jeune public aux risques d’accident. « Outre notre rôle de règlements des sinistres, nous nous devons de faire de la prévention en tant qu’assureur mutualiste », rappelle avec force Gérard Le Huger, président de la fédération Groupama d’Ille-et-Vilaine.

(1) L’action est mise en place en collaboration avec la Police Nationale, Claas, Total et Groupama.