Vilar Gren a les yeux sur l’avenir

Le lancement de la plateforme Vilar Gren a finalement eu lieu pour le 60e anniversaire de la coopérative légumière, « comme pour souligner la capacité des producteurs de la Sica à s’unir autour de projets communs » ont expliqué responsables professionnels et élus devant un parterre de 1 600 personnes samedi à Saint-Pol-de-Léon (29).

Qualifié d’investissement « pour l’attractivité et la compétitivité de la zone légumière bretonne », cette station vise « à apporter davantage de perspectives aux adhérents de la coopérative et donner envie aux jeunes de s’installer en cultures légumières et donner un nouvel élan à tout un territoire ».