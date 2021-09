Space : Des enchères en ligne pour la vente Génomic Élite 2021

Nouveauté cette année, la vente Génomic Élite se déroulera en ligne à partir du 9 septembre et se clôturera sur le ring du Space mercredi 15 septembre entre 16 h 30 à 18 h 45. Cet événement est unique en Europe.

« La vente Genomic Elite répond aux attentes des éleveurs depuis sa création en faisant circuler la génétique d’élite en France et à l’international », notent les responsables des présentations animales du Space. Cet événement qui rassemble des animaux d’exception de plusieurs races – 7 cette année – n’a pas d’équivalent en Europe. Nouveauté en 2021, suite à la réussite de l’édition 2020 en ligne, la vente va adopter un format mixte. Les enchères vont débuter sur internet à partir du 9 septembre. « Les 27 femelles élites et les embryons proposés aux enchères sont le fruit du savoir-faire des meilleurs éleveurs français et européens en termes de création génétique. »

Une génisse Simmental autrichienne

Pour la première fois une génisse Simmental autrichienne sera présente à la vente. « Issue d’une souche très laitière et indexée a + 138 GZW, cette génisse fait partie du top de la race en Autriche. » En race Normande, cinq femelles seront présentes à la vente. « Avec un niveau moyen à 163 points d’Isu, des profils et des pedigrees variés, cette année s’annonce comme un grand cru », précisent les organisateurs.

En race Holstein, 12 génisses sous contrat XY Création sont en vente : une génisse à + 216 Isu, de la production avec un Inel à + 90, une génisse de show à + 3,24 PTAT, le meilleur du « sans cornes » à + 203 Isu. Les premiers embryons de Perry PK seront aussi proposés en sexé. En Jersiaise, on pourra acquérir la n°2 des filles de VJ Hays en Europe issue d’un élevage français et le meilleur de la jersiaise danoise. Des index à plus de 200 Isu et des génisses issues de souches qui font leurs preuves seront à vendre en Pie Rouge et deux génisses issues du schéma Umotest (qui associent production et morphologie exceptionnelle) en Montbéliarde. En Brune, les éleveurs pourront acheter la première fille de Origan sur une vente, à + 157 Isu.

Final sur le ring du Space

Le final de la vente se déroulera en présentiel au Space, à partir de 16 h 30 le mercredi 15 septembre. « Neuf génisses seront alors présentes au Space sur le ring : deux Holstein, deux Jersiaises, une Pie Rouge, une Normande, une Montbéliarde, une Brune et une Simmental », détaillent les organisateurs.

En pratique : Le catalogue des animaux et embryons disponibles à la vente est sur internet et les enchères débuteront en ligne à partir du 9 septembre 2021 sur le site : https://ventes.evolution-xy.fr.