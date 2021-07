Lait : Vers une possible stabilisation des marchés

L’Observatoire européen du lait (MMO) anticipe, dans sa note publiée le 25 juin, une stabilisation des prix du beurre et de la poudre de lait écrémé sur le marché européen.« Dans les mois à venir, davantage de lait pourrait être canalisé vers la production de beurre et de lait écrémé en poudre, ce qui pourrait aider à stabiliser les prix et accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux », expliquent les experts. Depuis le début de l’année, les prix des produits laitiers européens n’ont cessé de grimper : + 22 % pour le beurre, +18 % pour la poudre de lait écrémé. À l’exception du beurre, tous les prix des produits laitiers sont au-dessus de leur moyenne quinquennale. En amont, le froid printanier a affecté à la baisse les livraisons de lait de l’UE, mais les précipitations de mai pourraient contribuer à leur reprise.« Le sentiment du marché est positif, avec une tendance à la hausse des prix du lait cru », concluent les spécialistes de l’économie laitière.