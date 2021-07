Clémence Blusson a pour objectif d’exploiter 200 ruches et de vendre 100 essaims par an. 180 ruches en production. Tel est l’élevage de Clémence Blusson, installée à Saint-Jacut-les-Pins (56) depuis 2016. Après une formation d’ingénieur dans les transports, c’est en aidant son voisin savoyard que lui est venue sa passion d’éleveuse. « Je me suis alors dirigée vers…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous