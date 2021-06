Le Salon Bio360 en pratique

Un programme varié d’animations vous est proposé :

• Une zone d’exposition de plus de 100 grandes entreprises et marques de bioénergie sous des chapiteaux.

• Visite de la chaufferie biomasse de Retiers.

• Démonstration de déchiquetage de bois.

• Exposition d’une gamme de machines et d’équipements liés à la production d’énergie à partir de biomasse et de biogaz.

• Exposition de véhicules fonctionnant au bioGNV : poids lourd, bus de 50 places, camionnettes de transport et petits véhicules.

Lieu : Parc-expo de Retiers (35), route de Marcillé-Robert.

Dates : mercredi 30 juin de 9 h à 18 h et jeudi 1er juillet de 9 h à 17 h.

Salon réservé aux professionnels uniquement. Entrée gratuite sur présentation d’un e-badge. Restauration sur place : food trucks, service traiteur, bar, van de glaces haut de gamme.

Inscription : www.bio360expo.com

Les conférences du mercredi 30 juin

• 9 h 45 – 11 h 15 : Développer les chaufferies biomasse en milieu rural, un levier à la gestion durable du bocage.

Les leviers pour développer les projets, aides.

Le label ‘Haie’ pour garantir une gestion durable du bocage, présentation et premiers retours d’expérience.

La maîtrise d’ouvrage déléguée : une boîte à outils pour s’adapter à chaque situation :

exemple de la DSP mutualisée montée sur Roche aux fées Communauté.

• 11 h 30 – 12 h : État des lieux des installations automatiques. Élodie Payen, chargée de projet au Cibe.

• 12 h – 13 h : Quelles réponses aux interrogations les plus fréquentes sur le bois-énergie et documents de référence ? Le responsable de la mise en place du réseau de chaleur biomasse Belle Beille d’Angers (8,6 MW bois & 16 km de réseau) présentera son retour d’expérience sur la communication auprès des riverains sur la qualité de l’air.

• 13 h – 14 h 30 : Plein Gaz : la méthanisation, le rebond avec Henry Le Goas, GRDF, et Morgane Carn, Cerfrance.

• 15 h – 16 h : Aperçu des innovations dans les procédés à haute température pour la valorisation de la biomasse.

• 16 h 45 – 17 h 15 Inauguration du Salon.

Au programme du jeudi 1er juillet

• 10 h 45 – 12 h 15 : Biodéchets, loi Agec, opportunités pour la méthanisation ? Retours d’expérience des acteurs de la filière.

• 10 h 45 : Démonstration de collecte, vidange et nettoyage des bennes biodéchets avec présentation du mode de fonctionnement d’une organisation professionnelle spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets organiques.

• 11 h : Point réglementaire sur les déchets et l’appel à projets « Déconditionnement et Hygiénisation ».

• 11 h 10 : Retours d’expérience européenne sur le traitement des biodéchets et les opportunités de réduire la production de déchets dans le contexte du projet Européen blueprint.

• 11 h 20 : Solution globale de collecte des biodéchets collectivités locales & professionnels.

• 11 h 30 : Les plastiques biodégradables : un outil pour la valorisation des biodéchets par méthanisation.

• 11 h 40 : Assurer la qualité des intrants pour un retour au sol de qualité avec traçabilité par la proximité.

• 11 h 50 : Le déconditionnement des biodéchets.

• 12 h : Questions & Réponses

• 14 h – 15 h 15 : Le BioGNV excelle : de la théorie à la mise en œuvre.

• 15 h 30 – 16 h 30 : Bilan et optimisation des unités existantes et futures.

• 15 h 30 : Synthèse des bilans de fonctionnement des unités de méthanisation sur l’année 2019 en Bretagne.

• 15 h 50 : Rex injection à l’échelle nationale.

• 16 h : Pistes d’optimisation des sites : retour d’expérience d’un injecteur.

• 16 h 25 : Accompagnement proposé aux porteurs de projet.

• 16 h 30 : Clôture.