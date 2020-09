Du grain au moulin pour du bon pain

Des rendez-vous techniques bio

La Chambre d’agriculture organise des rendez-vous techniques, sur des thèmes comme les vaches nourrices, le stockage et le triage des récoltes sur la ferme, la gestion de l’enherbement en légumes :

. Mardi 6 octobre, de 13 h 30 à 17 h, chez Anne Quinquis et Alain Normant à Mahalon (29), et chez Jean-Michel Thébault à Hédé-Bazouges (35).

. Mercredi 7 octobre de 13 h 30 à 17 h chez Fabienne et Rémy Gicquel à Saint-Gonnery (56).

. Jeudi 8 octobre de 9 h à 12 h, chez Jonas Le Gall à Ergué-Gaberic (29), et à 15 h chez la famille Le Bris à Pleumeur-Gautier (22).

. Vendredi 9 octobre de 13 h 30 à 17 h chez Karim Elouali à Noyal-sur-Vilaine (35).