Aviculture : Les pépins de raisin améliorent la santé

« Un régime alimentaire enrichi en extrait de pépins de raisin est bénéfique non seulement pour la poule, pour ses œufs, mais aussi pour ses descendants », annonce l’Inrae, le 5 août. Les chercheurs ont ajouté 1 % d’extrait de pépins de raisin dans l’alimentation de 324 poules jusqu’à l’âge de quarante semaines. Résultat : ils observent une « amélioration de la qualité de leurs œufs », ainsi qu’une « augmentation de la vitesse de croissance et de la viabilité des poussins ». Des effets bénéfiques qui pourraient s’expliquer par une « réduction du risque de stress oxydatif », due à la richesse des pépins en flavonoïdes (composés anti-oxydants). Selon l’Inrae, la sélection des volailles de chair pour leur rendement en muscle « les a rendues plus sensibles au stress oxydatif ».