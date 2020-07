Lait : Encourager les pratiques durables

La coopérative Even crée un fonds RSE qui va permettre une distribution du résultat conditionnée aux pratiques vertueuses des adhérents.

Le conseil d’administration de la coopérative Even a décidé la création du fonds Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) encourageant les pratiques durables des producteurs adhérents : actions pour réduire l’empreinte environnementale de leur exploitation, pour le bien vivre des adhérents (aides au remplacement pour les vacances, formations) et pour le bien-être animal. Cette initiative originale semble être à ce jour une première dans la coopération agricole française.

Un soutien de trésorerie

L’assemblée générale de la coopérative, qui aura lieu le 18 septembre, devrait valider un retour sur résultat exceptionnel aux producteurs de 16 €/1 000 L de lait, en moyenne, dont un tiers provenant du nouveau fonds RSE. Compte tenu du contexte de la Covid-19, les critères d’éligibilité au fonds RSE ont été levés cette année pour permettre à tous les producteurs de bénéficier immédiatement de ce soutien de trésorerie supplémentaire. Il viendra s’ajouter aux 349 €/1 000 L déjà perçus au titre de la campagne 2019, un prix du lait qui s’inscrit en hausse de + 5,4 % par rapport à 2018. Au global, le lait aura été rémunéré en moyenne 365 €/1 000 L. La collecte de la coopérative a progressé de 1,5 % en 2019.

« L’évolution de notre politique de retour financier via la création du fonds RSE, qui vient reconnaître les pratiques durables des adhérents, est un symbole fort de notre raison d’être coopérative », estime Guy Le Bars, président du groupe Even. « L’accélération de notre politique RSE illustrée par notre distribution de résultat conditionnée aux pratiques durables nous permet de construire un modèle coopératif toujours plus vertueux », ajoute de son côté Christian Couilleau, directeur du groupe.